JUHTKIRI | PULMAHOOAJA MURE: mida kinkida, et lõpptulemus poleks neli mummulist kohviserviisi ja kuus seinakella?

Eks sellel ole oma head ja vead. Kinkijal endalgi lihtsam – ei pea pead murdma, mida siis nüüd seekord. Kingitusest on rõõmu siis, kui see üllatab positiivselt või on midagi sellist, mida tahaks, aga ei saa endale lubada, hädavajalikke asju ju rohkem tarvis. Aga või sa alati millegi sellise peale tuled. Noorpaari seisukohalt on samuti raha parem kui kadakane õllekapp, Vana Tooma puukuju, neli mummulist kohviserviisi ja kuus seinakella, nagu kingitusi avades teinekord on selgunud.