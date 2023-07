Valitsus kuulutas põllumajanduses välja eriolukorra

Valitsuse pressikonverentsil edastas terviseminister Riina Sikkut, et valitsus otsustas eriolukorra välja kuulutada. „See on Madis Kallase ettepanek valitsusele, mida me heaks kiitsime. Kui puhkajad võivad rõõmustada sooja ilma üle, siis põllumehed on tegelikult hädas, temperatuur on kõrgem kui viimastel aastate keskmine ja sademeid on vähe. Kriteeriumid on sellised, et me saame välja kuulutada, et tegemist on ebasoodsate ilmastikuoludega.“