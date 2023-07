MART SOIDRO | Üllatuslikult teguderohke suvi: kogu aeg toimub midagi, hapukurgihooaega ei paista kuskilt!

Nali naljaks. Alles see oli, kui vapper riigikogu pidas sangarlikult ööistungeid ja võttis vastu trobikonna seadusi, mis määravad meie elu tulevikus. Nüüd on vaikus, sest inimene kohaneb kõigega. Unustab Toompeal toimunud piikide murdmise ära ja elu läheb edasi. Tõsi, kirikutegelased taovad trummi abieluvõrdsuse teemal ikka edasi - nemad ei puhka! - ja ei kavatse alates tulevast aastast abielusid registreerida. Unustades ära, et ei ole enam eelmise sajandi kaheksakümnendad, mil joosti kirikutesse tormi. Küll matustele, küll abielusid registreerima. Nüüd tuleb kirikuõpetajatel otsida paari minejaid tikutulega ja neil on aega tegeleda sisekaemusega. Nagu õpetaja Jaan Tammsalu puhul juhtus. Mis kinnitab veel kord tõsiasja, et pühameest tuleb uskuda mitte tegude, vaid sõnade järgi.