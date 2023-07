VIDEO | Kaja Kallas: mul on palve Pruunsillale – ärge vaigistage sõnumitoojaid!

Peaminister Kaja Kallas saabus kolmapäeva õhtul Vilniusest NATO tippkohtumiselt. „Läksime sinna eesmärgiga kinnitada üle, et Venemaa on endiselt oht NATOle ja Euroopale ja selle ohu vältimiseks peame vastu võtma uued kaitseplaanid ja täitma need plaanid ka sisuga.”

„Nädal tagasi esitas Delfi ajakirjanik küsimuse Parvel Pruunsilla annetuste kohta erakondadele. Vastasin küsimusele, et pole uudist veel lugenud, aga linna peal käsisid jutud, et Pruunsild on maksunud valitsuse lõhkumise eest.”

Kallas selgitas et tuli pressikonverentsile valitsuse istungilt ja ei olnud uudise detailidega kursis. „Küll aga oleksin valetanud, kui ma oleksin öelnud, et ma midagi sellest ei tea. Teema oli täpselt aastat tagasi väga tuline arutlusobjekt, sellest räägiti kuulujuttude tasemel nii poliitringkonnas kui ajakirjanike seas. Mõni väitis, et valitsusse kuulunud Keskerakonnale on antud raha selle eest, et ta algataks perehüvitiste eelnõu koos opositsiooniga ja lõhuks valitsuse. Teine versioon oli, et Keskerakonnale on lubatud raha, kui nad algatavad sellise eelnõu. Praeguste arengute taustal tundub, et midagi lubati ja seda kõike seostati selgelt Parvel Pruunsilla nimega.“