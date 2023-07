OTSEBLOGI | Ukraina kindral: Kiiev on saanud USA-lt kassettlahingumoona

Ukraina kindral kinnitas neljapäeval CNN-ile, et Ukraina on saanud USA-lt poleemikat teitanud kassettlahingumoona. President Joe Biden ütles eelmisel nädalal, et ta tegi raske otsuse nende üleandmise Ukrainale heaks kiita.

Boris Johnson on kutsunud läänt üles mitte väsima Ukraina võitlusest Venemaaga ja lisas, et Kiiev peab sõja võitma. Ühendkuningriigi endine peaminister ütles intervjuus CNN-ile, et Ukraina NATO-sse kuulumise edasilükkamiseks ei saa olla mitte mingit vabandust.

USA kaitseminister Lloyd Austin ütles neljapäeval, et tal pole mingit kahtlust, et Ukraina ühineb NATO-ga, kui sõda Venemaaga on lõppenud.

Okupeeritud Lõuna-Ukraina vägesid juhtiv Vene kindral Ivan Popov andis teada, et ta vallandati ametist pärast seda, kui süüdistas kaitseministrit Vene sõdurite reetmises, kuna ta ei osuta neile piisavalt toetust.

Vene riigiduuma kaitsekomisjoni esimehe Andrei Kartapolovi sõnul on kindral Sergei Surovikin puhkusel. Surovikinit pole pärast Wagneri mässu avalikkuse eest nähtud.

Kolmapäeval lõppes NATO tippkohtumine, kus mõisteti hukka Venemaa presidendi Vladimir Putini tegevus ja lubati Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskõile allianssi täielikku toetust ka ilma sõjalise liidu liikmelisuseta.

Briti kaitseminister Ben Wallace soovitas Ukrainal rohkem rõhku panna lääneriikide abi eest tänamisele, kui temalt küsiti teisipäeval president Voldõmõr Zelenskõi kaebuste kohta, et riigile pole NATOga liitumiseks välja antud kindlat ajakava ega tingimusi. Wallace paljastas, et sõitis eelmisel aastal Ukrainasse, et saada relvade ostunimekiri. „Teate, me ei ole Amazon,“ ütles ta. „Ma ütlesin neile seda eelmisel aastal, kui sõitsin üksteist tundi, et saada nimekiri.“ Ühendkuningriigi peaminister Rishi Sunak on proovinud sõnavõttu siluda, öeldes, et Zelenskõi on tänu avaldanud.

Briti peaminister Rishi Sunak kinnitas aga, et Zelenskõi on tänanud Ühendkuningriiki toetuse eest. Ta rõhutas, et president Zelenskõi on mitmel korral tänu avaldanud, sealhulgas oma pöördumises parlamendile selle aasta alguses. „Ma tean, et tema ja Ukraina inimesed on Ühendkuningriigile tänulikud,“ ütles Sunak.

Zelenskõi märkis, et ta ei saanud aru Wallace'i kommentaaridest. Ta ütles ka, et „saame oma tänusõnad ministrile isiklikult avaldada“.

G7 liikmed kirjutasid alla deklaratsioonile, milles kirjeldatakse toetust Ukrainale. Liikmesriigid teatasid, et pakuvad julgeoleku- ja majanduslikku tuge, sealhulgas kaasaegset sõjavarustust nii maal, õhus kui ka merel, luureandmete jagamist ja Ukraina vägede väljaõpet vastutasuks selle eest, et Ukraina kohustub läbi viima reforme, et rõhutada oma pühendumust demokraatia reeglitele, inimõiguste ja meediavabaduste austamisele ja suunama oma majanduse jätkusuutlikule teele ning tugevdama demokraatlikku tsiviilkontrolli sõjaväe üle.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ütles, et Rootsi ühinemine NATOga ei esitata Türgi parlamendile enne sügist.