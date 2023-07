Erakordse julmuse üle elanud Lille kodu ohvritele maksti 6000 eurot hüvitist

Viru maakohus on AS Hoolekandeteenused Lille Kodu endised tegevusjuhendajad Anu, Liina ja Kätlini tunnistanud süüdi kehalises väärkohtlemises ning karistanud neid tingimisi vangistusega. Süüdistuse kohaselt väärkohtlesid Lille Kodus tegevusjuhendajatena töötanud Anu, Liina ja Kätlin süstemaatiliselt kinnises lasteasutuses teenusel viibivaid lapsi, põhjustades neile tervisekahjustusi ja hirmu. Näiteks peksti lapsi taldrikuga pähe, üks teibiti söömise ajaks kinni, üks suruti ogadega massaažimatile, ühele pandi autorehv peale, et takistada tal püsti tõusta.

Kahe väärkoheldud lapse eestkostjaks on Valga vald, kes tegi AS Hoolekandeteenustele ja süüdimõistetutele ettepaneku hüvitada mittevaraline kahju 6000 euroga. Valga vallavanem Monika Rogenbaum kinnitas Õhtulehele, et AS Hoolekandeteenused on tasunud kahe Lille kodus süsteemselt väärkoheldud lapsele kokku 6000 eurose hüvitise, st kummalegi lapsele 3000 eurot.