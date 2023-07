Õiguskantsler kritiseerib varjupaigataotlejate majutuskeskuse laste koolitee ohutust

Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid märtsi lõpus AS Hoolekandeteenused Varjupaigataotlejate majutuskeskuse Vao Keskuse Vägeva üksust. Kontrollkäigul selgus, et keskuses elavad kooli- ja lasteaialapsed tuuakse pärastlõunal keskusesse tagasi bussiga, kuid hommikuti buss keskuse juurde ei sõida, kuna aastaid tagasi oli buss ühel talvel avalikult kasutatavalt teelt kraavi libisenud. Seetõttu peavad kooli- ja lasteaialapsed koos vanemaga hommikuti lähimasse bussipeatusse jõudmiseks liikuma ligi 1,2 kilomeetrit mööda kitsaid, kraavidega ääristatud sõiduteid, mis on valgustamata. Teele jääb ilma tõkkepuu ja foorita raudteeülesõidukoht ning viimased rohkem kui sada meetrit tuleb kõndida suure sõidutee ääres kitsal teepervel, teatab õiguskamtsler. Keskuses elavatel peredel puudub enamasti võimalus kasutada isiklikku autot.

Õiguskantsler on korduvalt selgitanud, et lasteaiateenus peab olema peredele tegelikult kättesaadav. Praegune teekond keskusest lähimasse ühistranspordipeatusesse võib olla ohtlik ning mõjuda nii lastele kui ka nende vanematele hirmutavalt, teatab õiguskantsler pöördumises AS Hoolekandeteenustele, Jõgeva vallavalitsusele, transpordiametile ja MTÜ Jõgevamaa ühistranspordikeskusele. Näiteks väiksem lasteaiaealine laps ei pruugi suure tõenäosusega jaksata nii pikka maad ise veel täies mahus kõndida ning võib vajada jalutuskäru. Talvel võib aga selline teekond suure tee ääres asuva bussipeatuseni olla äärmiselt keeruline. Vanemad võivad seetõttu loobuda oma lapsi lasteaeda viimast. Nõnda ei pruugi lasteaiateenus olla neile peredele kättesaadav, leiab õiguskantsler. Ka kooliealiste laste transport kooli peab olema kättesaadav ning toetama õpilase liikumist kooli ja tagasi koju. Õiguskantsler palub kõigil osapooltel ja ka Jõgeva vallal pingutada selle nimel, et leitaks peredele ja lastele sobiv lahendus, kui keskuses elab parasjagu kooli- ja lasteaialapsi. „Suhtleme asjassepuutuvate osapooltega ja üritame leida mõistliku ja optimaalse lahenduse. Oluline on, et ka bussi teekond Vägeva majutusüksuse juurde oleks võimalikult turvaline, et tagada seeläbi sõitjate ohutus,“ sõnas MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskuse juhatuse liige Kristjan Noormägi Õhtulehele.

„Turvaline laste lasteaia- ja koolitee on meie jaoks ülimalt oluline. Selle lahenduse võti peitub Jõgeva valla, transpordi korraldaja MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskuse ja vedaja AS Atko Bussiliinid koostöös,“ märkis AS Hoolekandeteenused avalike suhete juht Katrin Pärgmäe. „Usume, et hea lahendus on võimalik, sest hetkel toob buss lapsed pärastlõunal Vägeva keskuse juurde ära, järelikult on võimalik nad viia ka hommikul Vägevalt kooli ja lasteaeda. Täpsemad plaanid selguvad augustis, kui puhkused on lõppenud ning saab kõigi osalistega kohtuda.“