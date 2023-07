Vene komandörid nõuavad Ukrainas võitlevatelt sõduritelt 100 000 rubla altkäemaksu, et puhkusele minna

Aruanded näitavad, et Vene komandörid nõuavad Ukrainas võitlevatelt sõduritelt altkäemaksu kuupalga ulatuses, ehk 100 000 rubla, et võimaldada oma meestel puhkusele minna. Need, kellel pole raha ega sidemeid, veedavad kuid rindejoonel võideldes, ilma et nad puhata saaks või neid välja vahetataks.