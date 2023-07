SÕJAKOKKUVÕTE | Vilniuse kommünikee: Ukraina tulevik on NATOs

„Toetame täielikult Ukraina õigust valida ise oma julgeolekukorraldus. Ukraina tulevik on NATOs. Kinnitame veel kord 2008. aasta Bukaresti tippkohtumisel võetud kohustust, et Ukrainast saab NATO liige, ja täna tunnistame, et Ukraina tee täieliku Euro-Atlandi integratsioonini on liikunud kaugemale liikmelisuse tegevuskava vajadusest. Ukraina on muutunud üha koostalitlusvõimelisemaks ja alliansiga poliitiliselt lõimunud ning on teinud olulisi edusamme oma reformiteel.“ Nii seisab NATO Vilniuse tippkohtumise kommünikee ühes punktis. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi jaoks aga, kes koos abikaasaga samuti Leedu pealinna väisas, jäi see ebamääraseks ja väheseks, ennekõike just ajakava puudumise tõttu. „Me ei ole täna valmis Ukrainat [NATOsse] kutsuma,“ kommenteeris USA presidendi rahvusliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ajakirjanikele. Ta lisas siiski, et olukord on „dünaamiline“.