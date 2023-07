20 MINUTIT PÕGENEMISEKS: maalihe viis Californias endaga kaasa kümme luksushäärberit

Teisipäevase seisuga on 12 evakueeritud majast veel kaks jäänud mäeservale. Kohalike võimude sõnul on paraku vaid aja küsimus, kui kanjon needki uhked kodud endasse neelab. Teisipäeval käskis linnavalitsus evakueeruda veel viiel perekonnal – nende kodusid ei ohusta maalihe küll otseselt, kuid piirkonna veevärk on selle tõttu katki ning parandada seda niipea ei saa, maa jätkab lainetamist.