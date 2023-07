Abilinnapea lohutab: teetööd toovad tulevikus äridele palju kasu

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on ettevõtjate pahameel mõistetav. „Pikemas perspektiivis saavad ettevõtted tänava rekonstrueerimisest rohkem kasu kui kahju,“ väidab ta. „Oleme töid planeerinud niimoodi, et need häiriks linnaelu minimaalselt.“

Lillepood Kannike on samuti hädas. „No me ikkagi loodame, et varsti-varsti lõpeb, aga meil pole üldse infot, millal,“ räägib arendusjuht Maria. „Selline tunne, et linn või need, kes seal otsustasid remonti teha, ärile üldse ei mõtle.“