KUI NAABER LÄRMAB | Urmas Mardi: kui lahendusi ei leita, on võimalik vastu võtta võõrandamise nõue

Häirivate korterielanike puhul on oluline markeerida, et tegemist on ühe kõige tõsisema teemaga korteriühistutes, mis puudutab isikutevahelisi suhteid. Rahurikkumise põhimõtteid on hästi palju erinevaid, kuid selge on see, et on mindud üle piiri kui suurem osa korteri omanikest seda nii tajub. Juhul, kui olukord kestab ja ei leita ka lahendusi, siis on võimalik korteriühistul üldkoosoleku poolt vastu võtta võõrandamise nõue.