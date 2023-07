VASTUKAJA | Monika Haukanõmm ööelu nõunikule: narkootikumide laustolereerimises pole midagi kaasaegset

Esiteks ei saa mitte kuidagi nimetada kaasaegseks seda, et me hakkame keelatud ainete kasutamist laustolereerima. Kuigi oleme ühiskonnana leppinud kokku, et süstivad narkosõltlased saavad ilma karistust kartmata vahetada süstlaid, et väheneks haiguste levik ning nakatunud süstlad ei satuks laste liivakastidesse, siis ööelus me ei räägi sõltlastest, vaid inimestest, kes lihtsalt otsustavad keelatud ainetega enda meeleolu tõsta.