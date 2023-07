JUHTKIRI | Tallinna liikluskaos kogub tuure, ettevõtlus on teetööde piiramisrõngas

Suletud on pea kõik kesklinna olulisemad ristmikud. Ühistransport on muutunud venivaks ja ettearvamatuks. Trammid ei käi, ainsana saab trammiga veel Tondilt Koplisse. Rõõmu on sellest vähe, sest Tondile tullakse enamasti elektrirongiga, aga Tondi ülesõidu remont on hakanud juba mõjutama ka rongiliiklust. Vähe sellest, ka kesklinna üks lähemaid olulisi tuiksooni Liivalaia tänava näol on osaliselt üles kaevatud.