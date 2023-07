TAAVI LIBE | Mida teha, et maaelust ei saaks luksuskaup?

Eks selle maasikaga ole juba ajalooliselt niimoodi, et magus ja mahlane võib ta ju olla, aga patriotismi ei mahu tema punase kesta sisse mitte grammigi. Küpseks saab ta täpselt siis, kui ise soovib ja tal pole sooja ega külma sellest, et eestlane tahaks samal ajal laulukaare all „Mu isamaa on minu arm“ laulda. Nii on loogiline, et sel ajal peavad maasikatega tegelema rahvad, kelle identiteedi kangus ei sõltu sellest, mitu ämbritäit pisaraid on Ernesaksa loomingu saatel valatud.