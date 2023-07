Otsid ülikvaliteetset telekogemust otse kodus? Eestlaste üheks lemmikuks on Sony telerid ja soundbarid!

Hea tehnika on iga aastaga aina kättesaadavam. Kui enamik hindu on inflatsiooniga tõusnud, siis tehnika pole seevastu kuigi palju kallimaks läinud. Et selle kõrval on suurenenud ka sissetulekud, on võimalik soetada endale koju paremat tehnikat.

Telerite puhul on muutunud populaarsemaks OLED-tehnoloogia ning viimase paari aastaga ka uued mini LED mudelid. Samuti on viimastel aastatel kõlarite ja võimendite asemel hakatud koju soetama soundbare, mis hetkel moodustavad lausa 80-90% kodukino kõlarite turust.

Jaapani tehnika lipulaev Sony on eestimaalaste üks lemmikuid! Põhjuseid on mitmeid.

Näiteks kasutavad Sony telerid Google TV operatsioonisüsteemi, kus on hetkel olemas kõik Eesti kohalikud teleteenuste rakendused: Telia, Elisa, Go3, ViaPlay. Rakenduste olemasolu teleris tähendab seda, et digiboksi pole telerile enam vaja ning kodus on vähem juhtmeid ja lisaseadmeid. Sony teleritel on pildi juhtmevabaks edastamiseks lisaks AirPlayle sisseehitatud ka Chromecast, mis võimaldab Androidi ja PC kasutajatel pilti üle õhu telerisse edastada. Et kõikidel Sony teleritel on suurepärane ja kvaliteetne pilt, ei pea vist mainimagi.

Sony on teleritesse lisanud oma voogedastusteenuse Bravia Core, mis sisaldab pea kõiki Sony enda toodetud filme (kvaliteet on hetkel parim turul olevatest voogedastusplatvormidest). Enamus Sony teleritest toetavad kõiki uusi Playstation 5 standardeid, et saada kätte parim mängukogemus.