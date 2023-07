SEISUKOHT | Elu ei jookse veel niipea eest ära

Kui olin põhikoolis, arvasime sõpradega, et kahekümnendateks eluaastateks on meie elud täiesti paigas: meil on kindlasti oma töö- ja elukohad ning teame täpselt, mis on meie eesmärk. Mida aeg edasi, seda rohkem saime aru, et tegelikkus ei vasta enamasti meie ootustele, reaalselt pole see kõik võimalik. Kellel on õnnestunud soovitu saavutada, need on pigem õnnesärgis sündinud. Siiski tekib end teistega võrreldes paljudel minuealistel tunne, et midagi on valesti läinud ja oleme millegagi hiljaks jäänud.