MUUDAVAD ZOMBIKS? Antidepressante kasutanud naine: „Mõnes mõttes oli hea olla suvalises uimas. Kõik, mis toimus minu ümber, ei puudutanud mind üldse!“

Loomingulisel alal töötav Merike (nimi muudetud) arvas alati, et suudab ise oma meeleoludega toime tulla. Kui aga korraga abikaasa jättis ta maha, eakas ema tuli vanadekodusse toimetada ja tööl nõudmised aina kasvasid, siis tundis Merike, et enam ei suuda. „Kurtsin muret perearstile. Ta kirjutas mulle välja antidepressandid ja seletas, et nende mõju võib tunda olla alles paari kuu pärast,“ meenutab Merike. „Ta soovitas mul seni vastu pidada ja mainis naljatades, et ärgu ma enesetappu tehku. Mis muide võib olla vahel antidepressantide kõrvalmõju.“