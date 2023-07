164 176 MAJANDUSAASTA ARUANNET: Kes kasvatas mikroettevõtte Vene-Ukraina sõja toel poolemiljardiliseks äriks, kus kasum küünib 89 miljonini? Kui mitmel ettevõttel on vara vähemalt miljardi eest?

Volodymyr Petrenko on Ukraina kodanik, kellel on kodumaal kaubamärgi UPG all tegutsev tanklakett. Kuni Eelmise aasta 24. veebruarini, mil algas Vene-Ukraina suur sõda, liikus kütus Ukrainasse Valgevene kaudu. Kurjad keeled seostavad Petrenkot koguni Valgevene oligarhi Mykola Voroby ja diktaator Aljaksandr Lukašenko vanima poja Viktoriga.