Paljassaare surmaavarii: ekspertiis selgitab, kes oli roolis

Õnnetus leidis aset juunis Põhja -Tallinnas Paljassaare teel, kus Ford Galaxy sõitis teelt välja ning põrutas elektripostile otsa. Kiirabi ja politsei leidsid eest purjus mehed, kellest üks oli sündmuspaigal ning teine veidi eemal. Mõlemal tuvastati raske joove. Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Martin Teder on öelnud, et õnnetuse hetkel oli masinas kokku neli inimest, neist kaks jooksid pärast avariid sündmuskohalt minema. Masinas kaasreisijana viibinud 41aastane naine sai õnnetuses sedavõrd raskelt viga, et hukkus sündmuskohal. Avariipaika jäänud mees viga ei saanud. Üks autos viibinud meestest põgenes, kuid saadi avariipaiga lähedalt kätte. Teine põgenes Paljassaarest jalgrattal ja politsei otsis teda ligi ööpäeva taga. Mees andis end päev pärast avariid ise üles.