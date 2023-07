Kas arvamusartiklis teotati ärimehe au? Prokurör sai Parvel Pruunsillalt nõudekirja

Ebaõigete andmete ümberlükkamise nõudes seisab, et artiklis avaldatud faktiväited on ebaõiged ja Parvel Pruunsilla au ja head nime teotavad. „Parvel Pruunsillal on teie vastu lisaks ebaõigete faktiväidete ümberlükkamise nõudele ka kahju hüvitamise nõue,“ seisab kirjas vanemprokurörile KreteL Tammele. Ebaõigete andmete ümberlükkamise nõudes taotleb Pruunsild prokurör Tammelt , et viimane teeks ERR uudisteportaalis enda kulul teate: „Mina, Kretel Tamm, väitsin enda 09.06.2023 arvamusartiklis pealkirjaga „Kretel Tamm: „rikkad tõllas, vaesed võllas“ aeg võiks läbi olla“, et: Parvel Pruunsild on aidanud Priit Humalal või Priit Humala lähedasel saada laenu ebatavalistel soodustingimustel; Priit Humala tegevust Tartu linna tsustusprotsessi mõjutas isiklik lähedane suhe Parvel Pruunsillaga. Need minu väited on valed ja käesolevaga lükkan need ümber. Parvel Pruunsild ei ole aidanud Priit Humalal või tema lähedastel saada laenu soodustingimuste ja Priit Humala tegevus Tartu abilinnapeana ei olnud sellistest asjaoludest mõjutatud.“

Nõudekirja vastuses teatab Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kairi Kaldoja ,et prokuratuur ei leia, et avaldatud artiklis oleks võlaõigusseaduse paragrahvises 1047 ja 1046 kirjeldatud andmeid Parvel Pruunsilla kohta. „Seega ei pea prokuratuur teie nõuet väidete ümberlükkamise kohta põhjendatuks,“ teatab Kaldoja. „Parvel Pruunsilla kahtlustust puudutava juhtumi puhul oli kahtlustatava valik ja soov avaldada kahtlustuse sisu, jagades seda avalikkusega. Prokuratuuri ülesanne on kohtueelse menetluse juhtimise ja kohtus süüdistuse esindamise kõrval ka seismine objektiivse teemakajastuse eest. Vajadusel peab prokuratuur tagama riigi vaate ja seisukoha jõudmise avalikkuseni,“ teatab Kaldoja.„ Mõistagi vastutab igaüks enda sõnade ja tegude eest. Kuni aga prokurör teostab kas sõnade või tegudega avalikku võimu, teeb tööd, milleks teda kohustatakse, on prokuratuuri hinnangul välistatud sellest tulenevad nõuded prokuröri kui eraisiku suhtes. Prokurör esindab prokuratuuri ja prokuratuur esindab riiki.“