SÕJAKOKKUVÕTE | Vene partisanidel on suured plaanid

Venemaa vabaduse leegioni võitleja koodnimega Caesar ütles The Guardianile, et järgneva kuu jooksul võib oodata neilt järgmist rünnakut Vene territooriumil. Ja siis veel järgmist ja veel järgmist. Leegion on üks Vene paramilitaarsetest partisanirühmitustest, mis loodab kukutada Vladimir Putini režiimi ning sõdib praegu ukrainlaste poolel. Caesar usub, et Prigožini „Moskva marss“ on Putinit nõrgestanud. „Meil on ambitsioonikad plaanid,“ lubab ta.