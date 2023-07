MÕRV RAHA PÄRAST? Tai politsei leidis sügavkülmikust Saksa ärimehe tükeldatud surnukeha

Mack elas Pattayas juba aastaid ning tegutses seal kinnisvaraäris. Tema 24aastane abikaasa Piraya on tailanna. Oma sakslannast eksnaisega on tal kaks poega, üks neist elas samuti Tais ning teine viibis Hispaanias. Abikaasa oligi see, kes tema kadumisest teatas. Nimelt pidi mees temaga lõunale minema, ent ei ilmunud enam välja. Piraya sai abikaasa numbrilt tekstisõnumi, et too helistab talle hiljem tagasi. Veidi hiljem tuli uus SMS, et Mack tegeleb ühe kliendiga. Kas need sõnumid saatis ikka abikaasa või juba keegi teine? Piraya arvates oli kogu sõnumivärk igatahes kahtlane, sest kogu nende viie aasta pikkuse suhte jooksul polnud Hans-Peter temaga kunagi SMSi teel suhelnud.