JUHTKIRI | Mis pani Türgi Rootsi NATO-kutse osas meelt muutma?

Üks võimalikke seletusi on see, et türklased on alati kõvad kauplejad olnud, seda teab igaüks, kes on sealkandis puhkamas käinud. Nüüdki sidusid nad Rootsi NATO-küsimuse kõigepealt algpakkumiseks sinna pakku läinud kurdidega. Edasi hakkas teema käima ühe poole käest teise kätte nagu pall. See seostati Türgi sooviga USA-lt F-16 hävitajaid ja nende moderniseerimispakette osta ja lõpuks kauplesid türklased, et võtke meid siis vähemalt Euroopa Liitugi. Tõepoolest, seda vaadates tekib tunne, nagu oleks idamaa turule sattunud, aga mis teha, igas külas on oma kombed ja ju siis seal on need just sellised.