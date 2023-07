JÄÄTMEVEO LÄHITULEVIK: jätad prügi sorteerimata, näitab prügiauto tagatulesid

Jäätmetega korrektne käitumine tähendab, et me anname endale aru, et kui oleme toote ostnud ja soovime selle või ümber olnud pakendi ära visata, siis peame seda tegema vastutustundlikult. Ja tänane vastutustundlik jäätmetest vabanemine ei ole nende koduahjus või lõkkes põletamine, metsa alla poetamine või ka lihtsalt solgipange viskamine. Jäätmed ei ole üks ühtne prügimass, vaid suures osas materjalid, mida saab uuesti kasutada. Aga seda ainult siis, kui need on liigiti kogutud. Selleks, et jäätmetest saaks midagi teha, on ainus korrektne jäätmetest vabanemise viis liigiti kogumine. Rahvakeeli sorteerimine.