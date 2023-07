LÕKSUS JA SUREMAS? Teetööd tapavad väikeärid. „Kaua sa oled optimist, kui keegi uksest sisse ei astu?“

Dectona mööblisalongil juhataja Hedi Käär ütleb, et igasugune kommunikatsioon on juba pikemat aega selline, et hoidke kesklinnast eemale. Mööblipoest suuremate esemete soetamiseks oleks tarvis autot, aga tänavad on ju suletud. „Justkui peaks diivani selga võtma ning minema lendama,“ mainib möödaminnes kõrvalt Kääri kolleeg.