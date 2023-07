EESMÄRK PEAB OLEMA ELUDE SÄÄSTMINE! Natalie Mets: kaasaegne uimastipoliitika saaks olla Eesti edulugu

Uimastid, sealhulgas illegaalsed, on osa peo- ja festivalielust ning see ei muutu. Paraku räägitakse Eesti avalikkuses teemast enamjaolt juhul, kui juhtunud on mõni õnnetus või kui on kätte jõudnud aeg aastas, mil loetakse kokku üledoosisurmad. See on ilmselgelt hilja ning me ei saa riigina endale lubada narkoteema ignoreerimist. Selle hinnaks on elud.