„OLI VIIMANE PIIR, ET SAIME TA PÄÄSTA!“ Purupurjus paarike jäi ellu ainult tänu appi tõtanud kohalikele

9. juulil toimus Lohusuus kalurite päev, mida korraldas kohalik vabaajakeskus. Rahvas tuli kokku, et veeta kaunil peoplatsil ilus pühapäev. Küll aga olid mõned ennast juba nii ära sättinud, et nende elu sattus ohtu. Pääste sai kell 17.18 väljakutse, et Lohusuu alevikus Jõe tänaval Avijões on uppumisohus kaks inimest.