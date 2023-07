KOGEMUSLUGU | 60aastane vanaema sai loodusliku kanepiõliga tagasi oma energia ja rõõmu

Lugesin internetist mitmeid teadusartikleid, kus räägiti täpsemalt, millest CBD toime tekib.

Lugesin infot, et CBD õliga on soovitatud teha läbi kolme kuu pikkune kuur, et selle mõju oleks püsivam ja pikemaajalisem ning nii ma siis tegingi. Nüüd olen tilkasid edasi kasutanud vajaduspõhiselt, kui olen stressiolukorras või tunnen suuremat ärevust. Eks töö tõttu tuleb selliseid hetki ikka vahel ette, kuid neid on jäänud tunduvalt vähemaks. Tunnen, et pingelises olukorras saan palju paremini hakkama ja see ei röövi mult pikaajaliselt teotahet ja rõõmu. Ravikuuri head mõju on veel siiani tunda ka nüüd, kus ma igapäevaselt enam tilku ei kasuta.

Tõhus abi muude terviseprobleemide vastu

Stressi ja ärevuse teema oli tulnud meil jutuks ka lähedaste ja sõbrannadega. Rääkisin oma CBD õli kogemustest ja mõned mu lähedased otsustasid seda samuti proovida. Mu pereliige tarvitab nüüd tilkasid samamoodi ärevuse kontrolli all hoidmiseks ning ka talle on see suureks abiks. Teine tuttav vabanes kanepiõliga hoopis lihasvalust, mis stressirohke pidevalt seismist nõudva tööga oli tulnud. Sõbranna sai kanepiõli abil lahti aga põiepõletikust. Ta oli lugenud, et CBD õli aitab lisaks põletikku leevendada ja ka tema ei tahtnud seda ravida antibiootikumide või teiste kangete retseptiravimitega, mida perearstid alati lahkelt välja kirjutavad. Mul endal andis kevadel jahedate ilmadega neel pikalt tunda, mille peale sõbranna meenutas mulle, et võta tilkasid - CBD leevendab ju ka põletikku. Juba järgmisel hommikul oli hoopis teine olemine ja põletik taandunud. Tõeline looduslik eliksiir mitme häda vastu!

Nähes, kui hästi on mõjunud CBD õli nii erinevate tervisehädade vastu, tekkis mul kohe suurem huvi selle vastu. Lugesin internetist mitmeid teadusartikleid, kus räägiti täpsemalt, millest CBD toime tekib. Tuleb välja, et kehale antud looduslikud kannabinoidid suudavad lõdvestada pingeid, luua heaolu ja leevendada põletikku, et toetada loomulikul ja looduslikul viisil tervenemist. Võrreldes muude alternatiividega nagu antidepressandid või antibiootikumid, on uuringute põhjal paljud inimesed just CBD-st saanud ilma ebameeldivate kõrvalmõjudeta abi. Kuna teaduslikku materjali selle kohta on palju, siis tekib küsimus, kuidas perearstid pole siiani veel kanepiõli juurde jõudnud ning miks ikka eelistatakse retseptiravimeid, mis muudavad tohutult kehakeemiat.

