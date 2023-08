KATSE | Uurime, kas CBD õli lahendab kõik minu probleemid!

Kõik see kestis juba kuid. Ma teadsin suurepäraselt, millest see tuleb. Põhjuseks igapäevane stress ja keha andis mulle taolisel moel teada, et kõik pole okei. Ma sain sellest aru, kuid ma ei suutnud midagi muuta ja nii algas iga minu öö närvilise vähkremise ja uneootamisega.

Ma olin enda arvates ära teinud kõik trikid. Teinud hingamisharjutusi, pannud õhtul telefoni endast võimalikult kaugele, et sinine ekraan mind liialt erksana ei hoiaks. Oma koduapteegi proviisorid olid mulle soovitanud pea kõiki und soodustavaid käsimüügiravimeid. Millest paraku ükski ei aidanud. Viimane võimalus oli perearst, kes oli valmis mulle välja kirjutama unerohu, kuid ma siiralt lootsin, et saan ilma keemiata hakkama.

CBD kanepiõli tuli minu ellu üsna ootamatul moel. Sünnipäeval, kuhu ma kutsutud olin, kingiti sünnipäevalapsele väike pudelike CBD kanepiõli. Olgem ausad, see röövis omamoodi peo, sest läbi õhtu visati mitmemõttelisi nalju kanepi ja pilves oleku üle. Kuid mind jäi asi kummitama ning koju jõudes hakkasin ma CBD kanepiõli guugeldama. Suhtusin alguses CBD kanepiõlisse teatud eelarvamusega, kuid eri allikatest loetu andis mulle julgust - CBD ei ole sõltuvust ega joovet tekitav ja õli ohutust on kinnitanud erinevad uuringud, sealhulgas Maailma Terviseorganisatsiooni oma.

Millega on siis tegemist? CBD (või kannabidiool) on kõige tõhusam kannabinoid 110-st erinevast sordist mida on võimalik leida kanepitaime lehtedest. CBD ei sisalda tetrahüdrokannabinooli (THC), nn peo- või ravikanepis leiduvat psühhoaktiivset koostisosa, mis tekitab uimasolekut. Siin peitubki probleem – CBD-d ja meditsiinilist kanepit peetakse samaks asjaks. Tegelikkus on aga see, et CBD üksi ei ole psühhoaktiivne. CBD-d kasutatakse kõige sagedamini kroonilise valu, ärevuse, põletiku ja unetuse raviks. CBD positiivsete toimete kohta on kirjutatud ohtralt teadustöid ja tehtud katseid, mis kõik kinnitavad neid.

Maailmas ainulaadsed tooted

Otsustasin proovida hdrop.ee tooteid ja nende suurest tootevalikust valisin välja kaks toodet. Minu valik langes Wonderful Life nime kandvale 30 protsendilise kontsentratsiooniga CBD õlile, mille tilgad pehmendavad tasakaalust väljas keha reaktsioone negatiivsetele teguritele nagu stressi, valu ja muud ebamugavused. H Drop pakub erineva kontsentratsiooniga (5–30%) kanepiekstrakte.

CBD mõju on individuaalne, seega soovitatakse esmakordsetel tarbijatel alustada 5% õliga Joy of Spring või kui CBD kasutamise eesmärgiks on leevendada ärevust ja unetust, on soovitav alustada 15% Calm After Stormiga. Kui olete juba kogenud kasutaja, siis soovitatakse samuti kas 15% õli või 30% kanepiekstrakti Wonderful Life. Olemas on ka spetsiaalselt unetusele mõeldud Counting sheep (10% + CBD + CBN + melatoniin). Samuti 10 mg kapslid Sixty Breaths ja 25 mg kapslid Sixty Moments.