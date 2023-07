Valga vald käib Ipadi pärast Ester Karusega kohut

2021. aasta 26. aprillil avaldati vallavanem Ester Karusele umbusaldust. Järgmisel päeval tulnuks tal vallale enda kasutuses olnud vara tagastada. „Ester Karuse jättis vallale tagasi andmata 29.12.2020 ostetud roosa tahvelarvuti, mille soetushind oli 819 eurot,„ ütles vallavanem Monika Rogenbaum Õhtulehele. Tahvelarvuti koos lisatarvikutega tagastati vallale mullu 14. juunil, seejuures tagastas vara vallale Ester Karuse vastu algatatud kriminaalasja raames PPA sisekontrollibüroo Lõuna sisekontrollitalituse eriasjade uurija.“ Vallavanem selgitas, et kuivõrd Ester Karuse oli perioodil 28.04.2021–14.06.2022. vallanud ja kasutanud hagejale kuuluvat vara ilma õigusliku aluseta, esitas vallavalitsus läinud aasta lõpus talle nõude vara ebaseaduslikust kasutamisest saadud kasutuseeliste hüvitamiseks summas 1000 eurot. „Ester Karuse nõudele ei vastanud, mistõttu oli vald sunnitud pöörduma kohtu poole,„ ütles Valga vallavanem. „Vald palub kohtul mõista hageja kasuks välja kasutuseelised summas 1350 eurot, hagiavalduse esitamise ajaks sissenõutavaks muutunud viivise summas 6,6 eurot ning põhinõudelt summas 1350 eurot tulevikus sissenõutavaks muutuva viivise võlaõigusseaduses sätestatud määras alates 01.02.2023. a kuni põhinõude kohase täitmiseni,“ rääkis vallavanem.

Ester Karuse esindaja, vandeadvokaat Silver Reinsaar sõnas, et lõviosa sellest ajast oli kõnealune iPad vallas avaliku korra kaitseks abipolitseinike kasutuses. „Hiljem politsei seda avaliku korra kaitseks enam ei kasutanud vaid hoidis seda asitõendite laos. Ester Karuse seda iPadi sel ajal ei kasutanud,“ rääkis ta. „Selle aja eest Ester Karuselt midagi nõuda on meie meelest vale ja ekslik.“