Õhksoojuspump - tõhus nii suvel kui talvel

Suvise kuumalaine ajal jahutamiseks kasutatava soojuspumba võimsuse ja siseosa asukoha valimisel peab lisaks eelnevale arvestama hoone või ruumi jahutuskoormusega, siseosas jahutamisel tekkiva kondensvee ärajuhtimisega ja külma õhu puhumise suunaga. Jahutamisel siseosast väljuv jahe õhk ei tohiks ruumis olijatele peale puhuda. Seda probleemi aitavad leevendada uued mudelid, mille õhujaotus on teostatud läbi paljude pisikeste avade. Selliselt jaguneb õhuvool ühtlaselt ja vaikselt ilma ebameeldiva külma tuuleta. Tänapäevane õhksoojuspump võimaldab nutitelefoni abil juhtimist. Nii saab kodust eemal olles sisekliimat jälgida ja vajadusel muuta.

Erinevalt konditsioneeridest, mis on mõeldud ainult jahutamiseks soojal ajal, annavad õhksoojuspumbad isegi -25kraadise välistemperatuuri juures rohkem soojusenergiat, kui nad ise elektrienergiat tarbivad. Reeglina toodavad pumbad 1 kW elektrienergiast 3-4 kW soojusenergiat, mis tähendab 65-75% küttekulude kokkuhoidu.

Talvel konditsioneer ei sobi

Erinevalt konditsioneeridest on kaasaegsed soojuspumbad varustatud talvevarustusega, mis võimaldab neil hoonet kütta ka käreda pakasega. Nad oskavad ennast jääst sulatada ja töötavad tänu paremale mürasummutusele vaikselt. Välisosad on varustatud küttekaablitega ja sulatusvee äravooluavadega. Osade mudelite puhul on loobutud küttekaablist ja põhjaplekist soojusvaheti all. Nii voolab sulatusvesi välisosast otse välja ja võimaldab küttekaabli arvelt energiat kokku hoida.

Õige seade spetsialisti abiga

Soojuspumba siseosa asukoha valimisel tuleb arvestada, et soojus levib kergesti alumistelt korrustelt ülespoole, kuid vastupidises suunas liikumist ei toimu. Samuti võib siseosast kaugemal asuvate tubade temperatuur olla paar kraadi madalam. On oluline jälgida, et tubade uksed oleksid avatud, sest vastasel juhul ei liigu soe õhk majas piisavalt ringi. Jahutamisel tuleb aga arvestada, et külm õhk ei liigu nii hästi teistesse ruumidesse. Seetõttu on jahutatav ala väiksem kui köetav ala. Soojuse liikumist korteris võivad takistada näiteks sopiline planeering või suur tubade arv. Sellisel juhul tasub ühtlasema temperatuuri saavutamiseks kaaluda mitme seadme paigaldamist. Kindlasti tasub soojuspumba valimisel teha koostööd spetsialistidega, et leida optimaalne mudel ning paigaldada pump õigesse kohta. On esinenud juhtumeid, kus klient kurdab, et õhksoojuspumba puldist on määratud kütterežiimis temperatuuriks 28 kraadi, kuid korteris on vaid 20 kraadi. Sellisel juhul on kas valitud vale võimsusega pump, mis ei suuda ruume piisavalt kütta, või on soojuspumba siseosa asukoha valik ebaõnnestunud. Tegu võib olla ka hooldamata soojuspumbaga, sest tolmunud filtrid ja määrdunud soojusvaheti takistavad õhu liikumist.

Soojuspumba valimisel on soovitatav eelistada tuntud tootjaid, isegi kui nende tehnilised andmed on keskpärased võrreldes tundmatu tootja omadega. Kogemus on näidanud, et kõik, mis on paberil kirjas, ei pruugi reaalses olukorras kehtida. Just seetõttu on mõistlik valida mudel, mida on juba meie kliimas edukalt paigaldatud. Nii on teada, kuidas soojuspump meie kliimatingimustes käitub. Kindlasti on oluline jälgida, et seadme müüjal oleks ka kogenud paigaldus- ja hooldusmeeskond. Sobiva seadme valikul tasub usaldada pikaajalise kogemusega ettevõtete müügispetsialiste, kes oskavad olla abiks õigete valikute tegemisel.