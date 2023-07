SÕJAKOKKUVÕTE | Kreml: Putin kohtus Prigožiniga

Putin kohtus vaid viis päeva pärast wagnerlaste mässu Kremlis eraarmee juhtkonnaga, teatas tema kõneisik Dmitri Peskov RIA Novosti teatel. „Tõepoolest, presidendil oli selline koosolek. Ta kutsus sinna 35 inimest. Kõik salkade ülemad ja kompanii juhtkonna. Ka Prigožini enda. Kohtumine toimus Kremlis 29. juunil ja kestis ligi kolm tundi,“ ütles Peskov ajakirjanikele. Tema sõnul andis Putin üritusel hinnangu rühmituse tegevusele rindel ning 24. juuni sündmustele, kuulas ära komandöride selgitused ja pakkus neile edasisi töövõimalusi. Wagneri juhid olla rõhutanud, et on riigipea kindlad toetajad. Küsimusele, kas kohal olid ka Prigožini poolt vihatud kaitseministeeriumi esindajad, vastas Peskov, et tal ei ole selle kohtumise kohta rohkem midagi öelda. Prigožin pidi mäletatavasti hoopis Valgevenesse asumisele minema, ent nähtavasti on ta ikkagi Venemaa pinnal. The Moscow Times kirjutab, et möödunud nädalal võis lennuradarilt näha, kuidas arvatavasti talle kuuluv eralennuk Venemaale tagasi lendas. Sellest sai pikemalt lugeda ka 7. juuli Õhtulehest.