EESTI KUULSAIMAD VISSID: ametnike hinnangul on Ülenurme lehmadega kõik korras

Juba kolmandat aastat näksib veisekari Ülenurme aleviga külgnevat kaitseala rohust lagedaks, et seal saaksid pesitseda linnud. Aga kohalike elanike meelest on loomad liiga lärmakad, eriti öösiti. Õli valab tulle arvamus, et veistel pole küllaldaselt süüa ja juua. Sel kevadel sattusid elanikud peale ka paarile lõpnud vasikale.