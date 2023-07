NAGU ÕUDUSFILMIS: hullunud eksmees tungis lae kaudu naise koju ja ähvardas ta tükeldada

Taavi oli juba tükk aega ukse taga prõmminud ja nõudnud, et endine elukaaslane ta sisse laseks, kuid uks jäi suletuks. Edasise kohta ütleb kogenud prokurör Rainer Amur, et midagi sellist pole ta enda praktikas varem kohanud: „Ta oli valmis ükskõik milleks, et naisega vastu tema tahet koos olla.“