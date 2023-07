JUHTKIRI | Mida õppida narkosurmadest?

Eks eriti nooremal rahval olegi komme tõestada, et julgen seda, mida teisedki, lisaks kiputakse kõike omal nahal järele proovima. On olemas teooria, et räägitu põhjal õpib vigadest vaid kümme protsenti inimestest. 20 protsenti õpib lähiringkonnas juhtunust ja ülejäänud saavadki vaid oma kogemuse põhjal selgeks, et puupliidi uks võib ka tuline olla ja tundmatus kohas vette hüppamine halvasti lõppeda.

Pidudel seni toimunu näitab, et ootamatu (üle)doosi võib saada ka enda teadmata – keegi tahtis meeldima hakanud neiu tahet murda või lihtsalt pulli teha, et vaatame, mis saab. Paraku leidub alati ka selliseid tegelasi.

Kuid etteheiteid saab teha teavitustööle ja spetsialistide alakasutuselegi. Kas oleme sellesse küllaldaselt investeerinud? Pigem on mindud seda teed, et öeldakse: „Ära mitte kunagi tee!“ Sõnum võiks aga olla: „Kui sa teed, siis käitu vastavalt.“ Kui me ei suuda probleemi välja juurida, oleks vähemalt vaja, et uudishimust või juhuslikult tarbijadki teaksid, mida teha, et end kõige hullemast säästa.

Arusaamatuks jääb seegi, mille põhjal meedikud ja politseinikud otsustasid, et noormees ei vaja mitte haiglat, vaid arestikambrit. Puudujäägid koolituses? Samuti ei anna rahu mõtteviis, et inimene justkui vääris seda, sest ta tegi midagi illegaalset. Praegu tundub, et asjaolusid teadmata on mindud eriti küünilist teed pidi. Aga empaatiat saab õnneks kasvatada.