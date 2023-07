KOMMENTAAR | NARKOKEELU-KUNINGAS ON ALASTI! Mida teha, et Beach Grind`i tragöödia ei korduks?

Pärnu festivalilt Beach Grind arestimajja kainenema viidud ja seal surnud noor polnud tänavu esimene õrnas eas uimastite läbi elust lahkunu ja karta on, et ei jää ka viimaseks. Uimastid on odavamad ja kättesaadavamad kui kunagi varem ning neid tarvitatakse rohkem, selline enneolematu olukord nõuab uusi lahendusi.