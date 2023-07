NELJA LIINI ASEMEL ÜKS: mida trammijuhid nüüd suvi läbi teevad?

Trammijuhid Karina Paalberg (28), Ene Last (53) ja Aivar-Arslan Matsu (51) jagavad oma ameti kohta vaid kiidusõnu. Lisaks kõigele muule on see nende sõnul äärmiselt stabiilne. „Praegu on remont ja me kõik ikka töötame. Saame palka, tööd teha ja meil ei ole mingit probleemi,“ sõnas Paalberg rõõmsalt.