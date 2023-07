Olümpiavõitja Sir Mo Farah: nutikas tehnoloogia aitab paremini treenida ja oma potentsiaali täielikult ära kasutada

„Uus Huawei Watch 4 Pro on minu silmis võitja. Mulle meeldib esmaklassiline titaanviimistlus ja selle ekraan on muljetavaldav! Ja kuigi enamik inimesi arvab, et mulle ja mu treenerile on oluline ainult jooksuga seotud info jälgimine, on üldised tervisenäitajad tegelikult väga olulised. Need aitavad analüüsida, millised on minu sooritustasemed,” selgitab ta. „Watch 4 ühe nupuvajutusega tervisefunktsioon muudab kogu selle teabe hankimise tõesti väga lihtsaks, mulle väga meeldib see!“