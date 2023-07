ERAKONDADE RAHAKOTT | Korruptsioonikuriteos kahtlustuse saanud pankurilt tuli koguni kolmveerand Isamaa rahakoti sisust

See oli teada juba varemgi, et pankur Parvel Pruunsild toetas miljoni euroga kolme opositsioonierakonda. Uus teadmine on aga see, kui suure osakaalu tema annetused erakondade rahakoti sisust annavad. Ilmneb, et teises kvartalis tuli Pruunsillalt ligi 80% Isamaa arvele laekunud summadest, Keskerakonna ja EKRE rahadest aga pisut üle poole. Ehkki keskerakondlased lubasid Pruunsillalt saadud 300 000 eurot tagastada, pole sellest veel märkigi.