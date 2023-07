ENE PAJULA | Mammi mõtiskleb lahutuste ja suurperede teemal: kas halb ongi alati halb ja hea on hea?

Mitte et mammi oleks väga seda meelt, et kuni surm meid lahutab. Ikka juhtub, eriti tänapäeval ja eriti meelelahutajate hulgas. Kroonika püsilugejatel on ilmselt ammu järg käest läinud, kui palju kordi mõned kohalikud kuulsused on kokku-lahku käinud. Ja jumal tänatud, sest millest Kroonika muidu elaks. Aga Vabarnad! Kõrvalt tundus, et paremat paari ei saaks ollagi - tegemist on ju ometi ühe meie rahvusvaheliselt edukaima ansambli liikmetega. Neil peaks ju olema nii palju ühist: anne, huvid, eesmärgid, töö ja mis ehk tähtsaimgi – kaks ühist väikest last.