Hädas liigestega: kuidas leevendada liigesepõletikku ja valu?

Osteoartroos saab alguse liigeste kulumisest

Osteoartroos on kõige sagedamini esinev liigesehaigus, mille algseks põhjuseks on liigeskõhre järkjärguline kulumine. Vahel saab haigus alguse ka korralikult paranemata liigesevigastusest.

Kõhr on kude, mis katab liigeses luupindu ning on tervena sile ja läikiv. Terve kõhr võimaldab liigeses sujuvat ja valutut liikuvust. Kõhre kulumise tõttu kaotab see oma sileda pinna, hakkab õhenema, väheneb elastsus ja halvenevad puhverdavad omadused. Osteortroosi korral tekib lisaks kõhrekahjustusele ka liigesesisene põletik, mis kiirendab haiguse arengut ja põhjustab valu. Haigus võib hakata arenema 40-ndates eluaastates, kuid eakate hulgas on artroos juba enamikul inimestest. Kuna osteoartroos põhjustab palju valu ja kannatusi, on teadlased viimastel kümnenditel püüdnud leida efektiivseid ja ohutuid vahendeid sellest haigusest jagu saamiseks.

Looduslikud vahendid liigeste kulumise leevendamiseks

Liigesehaiguste korral saab abi looduslikest vahenditest. Uuringute tulemused ja pikaajaline ravikogemus näitavad, et teatud bioaktiivsete ainete regulaarne manustamine aitab hoida liigeste tervist ning vältida liigese kulumise süvenemist. Juhul, kui liigesekulumus on algstaadiumis, on soovitav määrida liigeste ümbrust regulaarselt välispidise vedelikuga, mille nimeks on Restitutions-Fluid. See alkoholilahus sisaldab kõrvenõgese ekstrakti, etüüleetrit, kamprit ja rosmariiniõli, mis kõik koos leevendavad kergemaid liigesehädasid.