TAEVAS ON MUJAL SINISEM: kohus kinnitas Jaak ja Jana Mae abielulahutuse

Uudis, et suusataja Jaak Mae proovib õnne uue kallimaga, sai avalikuks möödunud suvel. Abielukriisi on Jana Mae kommenteerinud Kroonikale: „Alati leidub ju mõni paarkümmend aastat noorem naisterahvas, kellega tundub muru rohelisem ja taevas sinisem. Nii juhtus see kahjuks ka meiega – ühel hetkel varises kokku terve muinasjutt, mille olime ühiselt üles ehitanud. Nüüd elan pigem nagu õudusfilmis ja Jaak otsib õnne endast kakskümmend aastat noorema personaaltreeneriga.“