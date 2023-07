MÜSTEERIUM: Austraalias kiibistatud kass leiti ligi 15 000 kilomeetri kauguselt

Šotimaal Renfrewshire’is toitis kohalik elanik eksinud kassi jõuludest saati kaks korda päevas. Ta märkas, et kassi tervis aina halvenes, ja andis sellest teada Šoti loomade vastase julmuse ühingule (SPCA), vahendab ajakiri Newsweek. Šoti SPCA peainspektor Laura McIntyre kinnitas, et eksinud looma leidmisel kontrollitakse esimese asjana mikrokiibi olemasolu. Maikuu lõpul, kui loomaarst oli kassi aidanud, siis kontrolliti ka looma mikrokiipi ja selgus, et ta on registreeritud Austraalia aadressile.