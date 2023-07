SEISUKOHT | Lasteriiete ületarbimine: aeg on võtta vastutus

Pean silmas olukorda, kus lastele ja imikutele ostetakse rohkem riideid, kui tegelikkuses neile vaja on ja sageli tehakse ka hetkeemotsioonioste. See on probleem, mis on seotud tarbimiskultuuri ja kiirmoega, kuigi selle asemel, et poest uhiuusi riideid osta, leiaks ka järelturult väga palju hea kvaliteediga riideesemeid. Siia juurde tuleb mainida, et probleem ei piirdu ainult laste -ja beebiriietega, kuigi see jutt keskendub just neile.