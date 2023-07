POLIITIK GERRY KONNOV | Ms teeks e-valimised läbipaistvamaks?

E-hääletamine on tehnoloogiline edusamm, mis on muutnud valimisprotsessi mugavamaks ja ligipääsetavamaks. Tegu on ühe Eesti edulooga, mis toob meie riigile aastas sadu äramärkimisi välismaistes meediaväljannetes. Samas ei saa me lubada endale uhkuse poolt pähe pandud silmaklappe - oluline on tunnistada, et praegu on e-hääletamine traditsioonilise sedelil hääletussüsteemiga võrreldes vähem detailselt reguleeritud.