OLEG SAMORODNI | Wagneri mäss ja sellele järgnenud sündmused näitavad, et Kremli võiksid vallutada juba 3000-8000 pätti

Prigožini marsist Moskva peale ja sellele järgnenud sündmustest saab järeldada, et et Kremli võiksid vallutada isegi 3000-8000 hästi relvastatud pätti. Kas neid on Venemaal? Jah, nii palju kui soovite. Wagneri mäss on vaid eelmäng Venemaal paratamatult saabuvale verisele etendusele. See on loomulik ajalooline protsess, mida keegi ei suuda peatada, seda saab ainult veidi aeglustada. Aga milleks?