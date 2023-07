VIISAKAD POISID! Venelased võtsid Wagneri sõdurid Prigožini Moskva-marsi ajal soojalt vastu: „Tahame nendega abielluda!“

Paljud tavalised vene kodanikud jälgisid jaanipäeval toimunud Wagneri grupi mässu innukalt ja põnevusega. Üks venelanna rääkis, et jättis lausa seksimise pooleli, et Wagnerlaste saabumist ootama minna. Paljud läksid üle piiri sammunud Wagneri võitlejatega pilte tegema. Kõik see näitab laialdast soovi muutuste järgi Venemaal.