GALERII | Vaata, mida head ja paremat pakuti Tartu hansapäevade laadal!

Laata väisanud fotograafi sõnul oli laadamelu väga meeleolukas, kord sadas vihma, kord paistis päike. Üks müüja kurtis, et oli just oma esimest tehingut tegemas, kui suur sadu peale tuli ja ostja minema jooksis. Samas üks ema väikese tütrekesega jälle ütles, et nemad said tuleristsed laulupeol kätte ja nüüd ei ole hoovihm nende jaoks enam mingi teema.