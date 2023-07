VASTUKAJA | PEREARST EERO MERILIND: tuleks luua seadusi, et tulevased meedikud saaksid suveks erialast tööd leida

Viimasel ajal on arutelu õdede ja arstide puuduse üle teravnemas ning igasugune abikäsi tervishoiusüsteemile väga väärtuslik. Uurisin siis, kas noored on ikka suvel meditsiinisüsteemi appi oodatud, kas nad saavad teha vajalikke toiminguid ning kas see on ka tasustatud. Selgus, et isegi kui meil on särasilmne ja teotahteline noor, oleme Eestis oma seadusandluse ja töökorraldusega (minu meelest) nii tugevaid piiranguid seadnud, et esimese, teise ja kolmanda aasta arstitudeng ning esimese aasta õeõppur ei saagi praegu tervishoiusüsteemis endale suvel lisaraha teenida.